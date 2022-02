Gato resgatado de casa em Gaia após incêndio em cozinha

Um incêndio destruiu, parcialmente, uma cozinha, está noite de sexta-feira, em Gaia. No momento em que as chamas deflagraram, nenhum morador se encontrava em casa. Foram os vizinhos que se aperceberam do fumo e deram o alerta para os bombeiros. Ainda assim, foram os bombeiros Sapadores de Gaia e dos Carvalhos que conseguiram resgataram um gato.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para um incêndio habitacional, na rua das Candeias, em Grijó. As chamas tiveram origem na zona da cozinha. A rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação do incêndio a toda a casa.A GNR foi acionada e investiga as causas do incêndio. Não há registo de feridos.