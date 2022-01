Um incêndio destruiu, esta tarde de quarta-feira, uma garagem de uma habitação em Ílhavo. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros de Ílhavo, para um incêndio urbano, na rua de S. Paulo, no lugar de Laguinho, na Gafanha da Nazaré.A rápida intervenção dos bombeiros de Ílhavo evitou a propagação das chamas.A GNR local investiga as causas do incêndio.