Um incêndio destruiu, totalmente, dois carros, ao final desta manhã de terça-feira, na Póvoa do Valado, em Aveiro.O alerta foi dado, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um incêndio rodoviário. A rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas a outra viaturas estacionadas e às habitações.Não há registo de feridos. A GNR de Aveiro investiga as causas do fogo.