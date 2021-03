Um incêndio destruiu, esta manhã, por completo um carro e provocou danos numa outra viatura, na rua do Ribeiro, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. O fogo deflagrou num anexo de uma casa, onde estavam estacionadas os carros.



No combate às chamas estiveram os Bombeiros da Aguda. A rápida intervenção dos operacionais evitou que o fogo se propagasse à habitação. Ninguém ficou ferido.





A GNR esteve no local e está a investigar as causas do incêndio.