Incêndio em armazém ameaça habitações em Lisboa

No local estão 35 bombeiros e 11 viaturas a combater as chamas.

15:25

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na Rua do Borja, Avenida Infante Santo, em Lisboa, pelas 14h45.



No local já se encontram 35 bombeiros e 11 viaturas a combater as chamas.



O fogo deflagra num pátio antigo de um antigo armazém e os bombeiros não sabem se este é habitado ou não. A evacuação de outras habitações é ainda incerta.



Não há, para já, registo de feridos, segundo os bombeiros.



Em atualização