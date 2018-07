Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas desalojam casal de idosos

Um curto-circuito é a causa provável do fogo.

Por A.I.F. | 09:54

Joaquim Cerqueira e a mulher, Rosa, foram acordados esta sexta-feira de madrugada, por volta da 01h00, com um forte estrondo.



O casal, ele com 72 anos e ela com 71, abriu a porta do primeiro andar da moradia, em Telões, Amarante, e percebeu que o rés do chão da casa, que serve de garagem e armazém, estava tomado por chamas. O fogo deixou Joaquim, a mulher e também um filho desalojados.



"Estava a regressar a casa quando me ligaram. Quando cheguei o fogo já era muito, não havia nada a fazer. Foram já os bombeiros que conseguiram apagar o incêndio", explicou ontem ao CM Alcino Cerqueira, que vive com os pais na casa.



O incêndio destruiu um carro no rés do chão, arcas frigoríficas, bastante madeira e danificou janelas, paredes e portas. A placa do piso superior da casa desabou e toda a estrutura da moradia ficou afetada. Os moradores tiveram que colocar uma estrutura de ferro no rés do chão de forma a suportar a casa e a impedir que a mesma desabe.



Um curto-circuito é a causa provável do fogo.