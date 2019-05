Um incêndio que deflagrou na madrugada desta quinta-feira num bar de praia em Santo Amaro de Oeiras, levou ao corte da zona pedonal junto ao espaço.



O alerta foi dado por volta das 04h30 por populares.





De acordo com fonte oficial da Polícia Marítima, o bar, conhecido por Bar Amarelo, estava fechado quando se deu o incêndio e não estava ninguém dentro do edifício.Ainda não se sabe qual foi a origem do fogo.Na sequência deste incêndio, o espaço ficou parcialmente destruído.Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Oeiras, a Polícia Marítima e a PSP, que se encontra a investigar a ocorrência.