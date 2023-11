Incêndio em cozinha provoca três feridos no Porto

Um incêndio deflagrou, na tarde desta quinta-feira, na cozinha de um apartamento situado na rua da Corujeira de Baixo, em Campanhã, no Porto.O alerta foi dado às 13h08 e os Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos bombeiros Voluntários do Porto, foram acionados para o local.Segundo o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, três pessoas do sexo feminino sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital de São João.Ao que o CM apurou, o prédio teve de ser evacuado. Dois cães estão a receber tratamento e três gatos estão desaparecidos.

No total, foram mobilizados 24 operacionais apoiados por 7 viaturas.