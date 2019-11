Duas pessoas ficaram feridas este sábado num incêndio que deflagrou numa frigideira numa das cozinhas do Casino de Vilamoura, no Algarve.Segundo o que oconseguiu apurar, as vítimas sofreram intoxicação por inalação de fumo e tiveram de ser transportadas para o hospital.O alerta foi dado às 15h38. Para o local foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.O fogo já foi extinto pelos Bombeiros de Loulé.