Incêndio em habitação de Felgueiras desaloja família

O fogo ocorreu numa habitação no centro de Idães e não causou feridos.

Por Lusa | 19:41

Um incêndio numa habitação, em Idães, no concelho de Felgueiras, obrigou a realojar uma família de quatro pessoas devido ao fumo, informou fonte dos bombeiros.



De acordo com Júlio Pereira, comandante dos Bombeiros de Felgueiras, as chamas deflagraram num cobertor elétrico.



"Não houve danos estruturais devido às chamas, mas a família teve de ser realojada esta quarta-feira devido ao muito fumo propagado para as restantes divisões da habitação", revelou.



O alerta para a corporação de Felgueiras ocorreu pelas 17:42.



No local estiveram os Bombeiros de Felgueiras, com três viaturas e sete operacionais.



A GNR tomou conta da ocorrência.