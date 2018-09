Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em loja em Miranda do Corvo obriga à evacuação de edifício

Fogo foi dominado após uma hora de combate às chamas.

00:30

Um incêndio deflagrou na noite desta terça-feira numa loja em Miranda do Corvo, Coimbra. As chamas, com mais de 15 metros, foram combatidas por 48 operacionais apoiados por 14 veículos de quatro corporações vizinhas. O edifício foi evacuado e foi montado um perímetro de segurança.



A loja, que funcionava no rés-do-chão, ficou destruída e uma pessoa, do andar superior, teve de ser temporariamente realojada pela Proteção Civil.



"Cenário era um bocado dantesco", revelou o comandante dos bombeiros.



As chamas demoraram cerca de uma hora até serem dominadas.



Moradores já podiam, às 00h10, regressar às suas casas. Não há registo de feridos.