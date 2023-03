Incêndio em marquise de apartamento fere mãe e filho em Carcavelos

Um incêndio deflagrou no 3º andar de um edifício, na tarde desta segunda-feira, em Carcavelos, e feriu uma mulher, de 42 anos, e o filho, de nove anos, por inalação de fumo.



Os ferimentos foram considerados ligeiros e apenas a mulher foi transportada para o Hospital de Cascais.





As chamas consumiram a marquise do apartamento das vítimas, mas não se propagaram aos restantes andares. O edifício foi evacuado por precaução.O alerta foi dado às 15h50 e no local estiveram 13 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos.