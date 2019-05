Incêndio em oficina consome sete viaturas em Albufeira

Uma oficina de automóveis na zona do Cerro do Ouro, em Paderne, Albufeira, ardeu ontem completamente devido a um incêndio que destruiu também três viaturas ligeiras, três motorizadas e um trator.O proprietário da oficina, de 36 anos, sofreu ferimentos ligeiros nas pernas, quando tentava travar o fogo, tendo sido assistido pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA) e depois transportado ao hospital de Faro.Segundo o CM apurou junto do 2º Comandante dos BVA, Rui Fernandes, que coordenou as operações no local, foram deslocados para o combate ao incêndio 24 operacionais e nove viaturas."Quando os meios chegaram, tanto o imóvel como os veículos estavam todos tomados pelo fogo. Mas em quatro minutos conseguimos extinguir as chamas, através de um produto novo, uma espécie de aditivo que junta num único produto três tipos de agentes extintores", revelou.De acordo com o mesmo responsável, trata-se de um produto "caro mas altamente eficaz", denominado F 500."Só com o tanque de um dos carros de combate ao fogo conseguimos extinguir o incêndio", frisou o mesmo responsável, adiantando que "esta foi a primeira vez que o produto foi utilizado em situação real, com absoluto sucesso", pelos BVA.Apesar de não ter conseguido evitar a destruição da oficina e dos veículos, a atuação dos bombeiros impediu que as chamas alastrassem a outras viaturas estacionas na zona bem como a um anexo.