Incêndio em oficina obriga à evacuação de prédio em Matosinhos

Moradores puderam regressar a casa de madrugada, depois de garantidas as condições de segurança.

Por Manuel Jorge Bento | 09:17

Um incêndio numa oficina de reparação de motas e barcos obrigou à evacuação temporária de um prédio, na madrugada desta terça-feira, na rua D. Nuno Álvares Pereira, em Matosinhos.

O alerta foi dado por volta das 02h20. O incêndio destruiu um barco que estava no interior das instalações, que ficaram danificadas pelo intenso fumo.

No combate às chamas estiveram as corporações de bombeiros de Leixões, Matosinhos-Leça e S. Mamede de Infesta, com 25 operacionais. Os moradores puderam regressar a casa, mal foram garantidas as condições de segurança. Ninguém ficou ferido.