Explosão e fogo em fábrica causam susto em Felgueiras

Moradores aconselhados a deixar casas, a retirar os carros estacionados e a fechar janela. Fogo f destruiu cerca de 75% da fábrica de reciclagem.

Por Nelson Rodrigues e Aureliana Gomes | 01:30

Quando os bombeiros chegaram à fábrica de reciclagem, este sábado de manhã, em Caramos, Felgueiras, as chamas e o fumo intenso já eram visíveis a sair pelo telhado, portas e janelas. Uma vez que se trata de uma zona habitacional, a principal preocupação das autoridades foi proteger as casas. Os moradores foram aconselhados a sair, a retirar os carros estacionados na rua e a trancar as janelas. O fogo destruiu cerca de 75% da empresa.





"Ouvi uma explosão e depois muita gente a berrar. Muitos gritos, muito pânico. As pessoas que vivem aqui ficaram em choque com isto. Algumas foram medicadas e assistidas devido à aflição", descreveu ao CM Rita Costa, a moradora que deu o alerta ao INEM.



Para proteger as habitações localizadas mesmo em frente à fábrica - que acumulava toneladas de borracha -, os bombeiros lançaram água para os telhados das mesmas, assim como para os jardins. "Foi tudo molhado porque havia o perigo do fogo chegar às casas. O medo das pessoas era esse ou que houvesse uma nova explosão", referiu a mesma testemunha.



Devido ao contacto direto com o fumo e as chamas, no combate ao incêndio, um bombeiro necessitou de receber oxigénio da parte do INEM. As chamas foram dadas como dominadas por volta das 14h00. Os trabalhos de rescaldo prolongaram-se durante todo o restante dia. No local estiveram 91 elementos dos bombeiros e GNR, apoiados por 26 viaturas.