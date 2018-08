Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em quartel de bombeiros destrói duas viaturas em Ferreira do Zêzere

Dois bombeiros ficaram com queimaduras ligeiras.

18:44

Um incêndio no parque de viaturas pesadas de uma dependência do quartel de bombeiros de Ferreira do Zêzere destruiu "pelo menos duas viaturas", segundo confirmou ao Correio da Manhã fonte dos bombeiros locais.



O fogo já se encontra em fase de rescaldo, mas acabou por provocar queimaduras ligeiras e inalação de fumos em dois bombeiros que tiveram de recorrer ao hospital.



O incêndio começou por volta das 17h10, segundo fonte do quartel, e as causas são ainda desconhecidas.