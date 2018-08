Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Santa Maria de Lamas ameaça casas

Meia centena de bombeiros combatem as chamas apoiados por 17 viaturas.

12:08

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num anexo de uma fábrica de rolhas de cortiça em Santa Maria de Lamas, em Aveiro. As chamas alastraram a uma habitação contígua, existente no local.



As autoridades já criaram um perímetro de segurança que, entretanto, foi alargado.



50 bombeiros estão a combater as chamas, apoiados por 17 veículos.



Em atualização