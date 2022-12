Incêndio em Sintra deixa casal de idosos desalojado

Um casal de idosos (homem de 76 anos, e mulher de 74) ficou esta segunda-feira ferido por inalação de fumos, em sequência de um incêndio que deixou inabitável a moradia de dois pisos em que ambos residiam, em Casal de Cambra, Sintra.



Na origem do fogo, sabe o CM, terá estado um aparente curto-circuito num aparelho desumidificador, ligado na marquise da moradia. O casal, que partilha com outros familiares (ausentes naquele momento) o imóvel situado na Avenida de Timor, deu o alerta pelo meio-dia. No local estiveram 15 operacionais dos bombeiros de Belas e PSP.

Os idosos inalaram muito fumo, e por isso foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra. Após a fase de rescaldo do incêndio, os bombeiros e técnicos da Proteção Civil de Sintra decidiram que o piso de cima da moradia estava inabitável, o que obriga à necessidade de realojamento (não se sabe ainda se provisório) dos ocupantes da casa.