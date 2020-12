Incêndio na casa das máquinas causa avaria em navio de 366 metros

Um incêndio que deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira na casa das máquinas do porta-contentores dinamarquês ‘Elba’ fez com que o navio, de 366 metros, ficasse à deriva.O alerta foi dado pelas 01h00. Nessa altura, segundo referiu aoo comandante Pedro Palma, da Capitania do Porto de Lagos, o navio estava a cerca de 37 quilómetros a sul de Portimão, tendo depois derivado para oeste.Sexta-feira de manhã estava já "a cerca de 10 quilómetros ao largo da zona da Salema, Vila do Bispo", esclareceu. O fogo "não causou quaisquer vítima e foi extinto pelos meios do navio", disse. A lancha ‘Cassiopeia’, da Marinha, bem como uma outra lancha, da Polícia Marítima, estavam a dar apoio ao navio, com o objetivo de o fundear.O ‘Elba’ deverá ser rebocado para um porto próximo a fim de ser reparado.