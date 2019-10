Um incêndio deflagrou na tarde desta sexta-feira, numa zona de mato no Monte da Caparica, Almada, no distrito de Setúbal.O alerta foi dado pelas 14h39. No terreno estiveram 33 bombeiros, apoiados por oito veículos terrestres.O fogo encontra-se dominado.Entretanto um outro incêndio terá deflagrado em Sesimbra, na localidade de Maca, mobilizando mais de 50 bombeiros.O alerta foi dado pelas 14h54.Este fogo também já se encontra em fase de resolução.