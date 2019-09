O aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, está com alguns atrasos nas aterragens e descolagens devido a um problema com um avião da Transavia, este domingo.



Ao que o CM apurou, o avião estava a aterrar e verificou-se o início de um incêndio no trem traseiro.





Para já não são conhecidos muitos pormenores. As fotografias mostram alguns meios de socorro no local.