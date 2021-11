Incêndio num prédio em Gaia

Um incêndio deflagrou, esta manhã de segunda-feira, nos patamares do segundo e terceiro andar de um prédio em Gaia. Ao que tudo indica, o fogo teve origem no quadro elétrico.Os bombeiros da Aguda e Sapadores foram acionados.A GNR de Arcozelo foi mobilizada para apoiar as operações do combate às chamas.O alerta foi dado cerca das 10h30 para um incêndio urbano na Avenida da Liberdade, em S. Felix da Marinha.O abastecimento de energia elétrica ficou cortado, afetando dezasseis habitações. O piquete de manutenção da empresa concessionária foi chamado.Não há registo de feridos.