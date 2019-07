Incêndio em habitação provoca dois feridos e cinco desalojados em Moura

Um incêndio numa habitação em Moura, no distrito de Beja, causou esta segunda-feira dois feridos ligeiros e cinco desalojados por a casa ter ficado sem condições de habitabilidade, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Fonte dos Bombeiros Voluntários de Moura indicou que os feridos, um bombeiro da corporação de Moura e uma mulher, proprietária da habitação onde ocorreu o fogo, que sofreu uma queda, foram transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Moura.Segundo a mesma fonte, posteriormente a mulher foi transportada para o hospital de Beja.As cinco pessoas foram realojadas numa segunda habitação da família, de acordo com a fonte dos bombeiros.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja indicou que o alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua da Mouraria, foi dado às 19h23, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos bombeiros de Moura, além da PSP, num total de 26 elementos, apoiados por seis viaturas.