Incêndio que começou em Valongo já alastrou a Paços de Ferreira. Chamas próximas de fábricas

Incêndio que começou em Valongo já alastrou a Paços de Ferreira. Mais de 230 operacionais no terreno

O incêndio que reacendeu este sábado na Serra de Valongo ganhou intensidade e alastrou ao concelho de Paços de Ferreira, no Porto.Segundo o que oapurou junto da GNR, as chamas passaram já a Estrada Nacional que liga Paços de Ferreira à Agrela e encontram-se nas proximidades da zona industrial de Seroa.O fogo está fora de controlo, com 249 operacionais no terreno, apoiados por 69 viaturas.O calor sentido durante a tarde e acessos difíceis dificultaram o trabalho das equipas no terreno ao longo da tarde.O comandante da proteção civil de Valongo, Delfim Cruz, confirmou no entanto à Lusa que o incêndio do lado de Valongo "está em rescaldo", que vai durar toda a noite, enquanto na manhã de domingo vai haver um reforço com "equipas de sapadores florestais" para continuarem as operações de rescaldo.