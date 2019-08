Incêndio que deflagrou ao final da tarde na Sertã em fase de resolução

Um incêndio que deflagrou numa zona de mato e de difícil acesso na zona da Sertã, Castelo Branco, está a mobilizar mais de 200 bombeiros e cerca de 66 viaturas.



Ao que o CM conseguiu apurar junto de fonte do CDOS de Castelo Branco, as chamas estão controladas e o incêndio está em fase de resolução desde as 20h40.



