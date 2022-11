Incêndio que deflagrou em Herdade em Coruche mata mais de 900 porcos

Um incêndio que deflagrou pelas 08h14, desta segunda-feira, numa Herdade em de Coruche, matou mais de 900 animais e destruiu parte da estrutura, segundo o Noticías do Sorraia.



"O fogo consumiu parte de um dos dois pavilhões da suinicultura", matando cerca de 900 animais, número ainda não foi apurado na totalidade, segundo comandante dos Bombeiros de Coruche.





No local estiveram os Bombeiros de Coruche, de Benavente e de Salvaterra de Magos, num total de 25 operacionais, apoiados por oito viaturas.A origem do incêndio é desconhecida.

No local esteve também a GNR que investiga as causas do incêndio.