Dominado fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Incêndio chegou a ter duas frentes ativas numa "zona de povoamento florestal muito íngreme e acidentada".

Por Lusa | 03:32

O incêndio que deflagrou ao final da tarde de domingo na freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, foi dado como dominado às 01h22, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real.



O incêndio, em fase de resolução, ainda mobilizava às 03h20 perto de duas centenas de operacionais, apoiados por cerca de meia centena de meios terrestres, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



O alerta para o incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês foi dado às 17h55 de domingo.



O incêndio chegou a ter duas frentes ativas numa "zona de povoamento florestal muito íngreme e acidentada", com acessos reduzidos.