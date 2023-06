Incêndios em Águeda e Leiria em fase de conclusão

Os fogos que deflagram esta tarde numa zona florestal da região de Águeda e numa zona de mato em Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, encontram-se em fase de conclusão, segundo a Proteção Civil.

Segundo o comando sub-regional de Leiria, o incêndio em mato na Quinta da Sardinha, em Santa Catarina da Serra, com alerta às autoridades cerca das 17h07, entrou em fase de conclusão cerca das 20h30.

Segundo a página da Proteção Civil mantêm-se no local 73 operacionais, apoiados por 24 veículos.

Este incêndio chegou a mobilizar 145 operacionais e cinco meios aéreos.

Já o incêndio em zona de florestal próxima de Segadães e Lamas do Vouga, em Águeda, que começou quase à mesma hora do de Leiria, entrou também em fase de conclusão ao início da noite, estando no local 97 bombeiros apoiados por 29 veículos.