Incêndio em Monchique fere 41 pessoas e destrói 50 casas

Proteção Civil anunciou esta manhã que o fogo está dominado.

Por Lusa | 08:04

O incêndio que lavra há uma semana em Monchique (Algarve) está dominado desde as 08h30, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Há registo de 41 feridos, um em estado grave, e de 50 casas ardidas.



De acordo com Patrícia Gaspar, pode ainda haver reativações pelo que todo o dispositivo se vai manter o local nas próximas horas. Ao longo do dia vai sendo avaliado o estado do incêndio e assim, aos poucos, desmobilizando os meios.



Deverão ainda esta sexta-feira regressar a casa os 49 deslocados durante os incêndios, 12 deles acamados.



Neste momento a zona entre São Marcos e São Bartolomeu de Messines é a que mais preocupa. As consequências deste grande incêndio deverão ser conhecidas em breve.



A Proteção Civil mantém 1371 operacionais, apoiados por 442 viaturas e dois meios aéreos no local. O fogo já destruiu cerca de 27.000 hectares, segundo os dados mais recentes disponibilizados pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), tornando-o no maior este ano em Portugal.



Este ano, o maior incêndio, em termos de área ardida, que se tinha verificado em Portugal era o que deflagrou em fevereiro na Guarda, onde arderam 86 hectares.



Segundo os dados do EFFIS, as chamas em Monchique já destruíram 26.957 hectares, mais de metade dos 41 mil que arderam na mesma região em 2003, nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.



No ano passado, as chamas destruíram mais de 440 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



Quanto aos maiores incêndios em termos de área ardida ocorridos no ano passado, no topo da lista aparece o que teve origem no dia 15 de outubro, em Seia/Sandomil, no distrito da Guarda, que destruiu 43.191 hectares.