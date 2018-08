Número de feridos no incêndio de Monchique sobe para 36

Chuva chegou esta manhã à serra mas as chamas não dão tréguas.

"É um momento de grande stress para as pessoas. Entendam o nosso papel", afirma Patrícia Gaspar acrescentando que a salvaguarda das pessoas é prioridade. Cerca de 299 pessoas foram retiradas de casa com antecedência para prevenção.



"É fundamental que as pessoas sigam os conselhos das autoridades", vincou a comandante.



O incêndio poderá voltar a agravar-se, tal como aconteceu nos últimos dias devido às condições meteorológicas.



"O nosso grande adversário é o vento", apontou a comandante admitindo a possibilidade de reativações esta tarde, apesar de estarem a ser efetuadas medidas de prevenção para que tal aconteça.



De acordo com o balanço da Proteção Civil, os meios aéreos vão ser reforçados ao longo do dia consoante necessidade.

O grande incêndio de Monchique entrou esta quinta-feira no 7º dia com 1450 bombeiros, 470 veículos e dois meios aéreos. As chamas continuam a lavrar ainda com alguma força e os ventos que se têm feito sentir nos últimos dias não têm ajudado os bombeiros Durante a tarde de quarta-feira, tal como a Proteção Civil previu, o fogo descontrolou-se devido aos ventos e acabou por atingir Silves. Mais de uma dezena de localidades foram evacuadas num total de cerca de 100 pessoas retiradas de suas caasas.Esta manhã a