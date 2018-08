Linces retirados do centro de reprodução de Silves

Fumo intenso e aproximação do fogo leva responsáveis a mandar animais para Espanha.

Por Lusa | 18:44

Os 29 linces que se encontravam no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) em Silves, no distrito de Faro, foram esta quarta-feira retirados por prevenção, devido ao incêndio que deflagrou em Monchique. Os animais foram deslocados para instalações em Espanha.



A decisão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) constitui "uma medida preventiva já prevista no plano de contingência, ativado desde domingo", pelo que, desde essa altura, estavam no local todos os meios humanos e materiais para defesa e evacuação do CNRLI.



"Os animais serão deslocados para instalações dos parceiros espanhóis, que já colocaram à disposição de Portugal todo o apoio necessário", avançou o gabinete do ministro do Ambiente, em comunicado, acrescentando que a acompanhar os linces estão "técnicos do CNRLI e do ICNF, bem como a equipa de gestão do Centro, constituída por veterinários, tratadores e outros técnicos especializados".



Além dos profissionais que estão a cuidar dos animais, encontram-se no terreno "equipas de vigilantes da natureza e uma equipa do corpo de fuzileiros da Marinha, entre outros operacionais".



De acordo com a tutela do Ambiente, o ICNF desenvolveu ações de gestão de combustível na área envolvente aos cercados, edifícios e na área perimetral do CNRLI durante 2017, de forma a "diminuir o risco de incêndio e estabelecer faixas e mosaicos de proteção ao próprio centro".



Construído de acordo com as recomendações do Comité de Cria em Cativeiro do Lince Ibérico e inaugurado em 22 de maio de 2009, o CNRLI integra a Rede Ibérica de Centros de Reprodução do Lince-ibérico, que é responsável pelo programa de reprodução e troca de animais, orientadas pelas necessidades demográficas e genéticas do Programa de Conservação 'Ex Situ'.