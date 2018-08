Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva de cinzas e fumo forte chegam às praias de Albufeira e Armação de Pêra

Banhistas queixam-se de forte cheiro a fumo.

Por Ana Botto | 17:17

Uma 'chuva' de cinzas e vento forte está a marcar a tarde dos banhistas que estão nas praias de Albufeira e Armação de Pêra, esta quarta-feira.



Apesar do céu ter estado limpo ao longo de toda a manhã, o CM sabe que a partir das 15h00 um forte cheiro, fazendo-se acompanhar de muito fumo, chegou às praias algarvias.



Apesar das temperaturas altas, o vento forte fez com que por volta das 16h15 os banhistas fossem surpreendidos por uma chuva de cinzas em várias praias de Armação de Pêra, no concelho de Silves.