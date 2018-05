Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Incêndios não foram uma prioridade do Governo”

Autarca de Braga diz que o Executivo tem sido passivo na questão dos fogos florestais.

Por Secundino Cunha | 01:30

"O que sentimos é que, a um mês do início do verão, há muito por fazer em termos de prevenção e de meios. Apesar da dimensão das tragédias do ano passado, os incêndios não têm sido a prioridade do Governo." A afirmação é de Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, e foi proferida na conferência desta quinta-feira da iniciativa ‘CM Não Esquece!’, que decorreu no Theatro Circo.



O autarca disse que "têm sido feitas algumas coisas, nomeadamente no âmbito da prevenção e ao nível da limpeza de matas", mas sublinha que "não estar tudo pronto, nesta altura, ao nível operacional para atacar os incêndios é muito preocupante".



A psicóloga Joana Amaral Dias defendeu que, atendendo à dimensão "inacreditável" das tragédias do ano passado, "o Governo não devia ter feito praticamente outra coisa que não fosse uma grande campanha junto das populações promovendo a coesão nacional e preparar todo o dispositivo de prevenção e combate, por forma a que não voltemos a assistir à ocorrência de mortes por incúria do Estado".



Nesta conferência de Braga, o diretor-geral editorial-adjunto do CM e da CMTV, Armando Esteves Pereira, lembrou que "a iniciativa vai percorrer o País, de maneira a que a sociedade civil exija que tragédias como as de 2017 não se repitam".



"Relatório dos fogos não é fidedigno"

António Cerqueira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Braga, revelou na conferência ‘CM Não Esquece!’ que comandou um dos maiores fogos de 2017, que consumiu 1200 hectares, e não foi ouvido por ninguém.



"O relatório nacional não é fidedigno. Eu não fui ouvido", disse.