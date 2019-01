Indeferida providência cautelar de Bruno de Carvalho para anular eleições no Sporting

O ex-presidente do clube pretendia anular a Assembleia Geral Eleitoral de 08 de setembro.

Por Lusa | 19:10

O Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu uma providência cautelar do ex-presidente Bruno de Carvalho, que pretendia anular as eleições, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.



O ex-presidente do clube pretendia anular a Assembleia Geral Eleitoral de 08 de setembro, na qual foi eleito Frederico Varandas.



Bruno de Carvalho, na altura suspenso de sócio pela Comissão Fiscalização provisória, defendia que a sua não poderia ter sido impedida de se apresentar ao ato eleitoral.



A providência cautelar apresentada pelo ex-líder dos 'leões' também defendia que a lista de Frederico Varandas tinha magistrados, o que poderia indiciar conflitos de interesses, acrescentou a mesma fonte.