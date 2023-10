Os britânicos Sisters of Mercy cancelaram o concerto agendado para a noite desta quinta-feira, no LAV – Lisboa ao Vivo, por doença do vocalista da banda, Andrew Eldritch.O INEM, soube ojunto de testemunha no local, foi chamado para socorrer o artista britânico.Além do concerto desta noite, a banda de Andrew Eldritch tem agendado um espetáculo esta sexta-feira no Hard Club, no Porto.