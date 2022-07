Infografia do relatório do acidente de avião onde morreu o piloto André Serra mostra como tudo aconteceu

Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), o piloto prosseguiu à "abertura em emergência da carga de água transportada", acabando por perder o controlo da aeronave. O avião acabou assim por colidir inicialmente com a semiasa direita, tendo continuado depois a voar para uma "dissipação de energia". A aeronave acabou por ficar imobilizada a 45 metros do ponto inicial de contacto.

O avião pilotado pelo piloto André Serra, que acabou por morrer no combate às chamas, iniciou um movimento abrupto com nariz e asa direita em baixo, depois de realizar carga no rio para uma última descarga.De acordo com uma nota divulgada esta segunda-feira pelo Gabinete de