O acidente com um ultraleve que se despenhou no Aero Clube de Mirandela após colidir com a copa de uma árvore, em 2014, ficou a dever-se, entre outras questões, a “uma atitude de exibicionismo motivada pela presença de observadores e pares que assistiam” a partir da pista e ao “não cumprimento das regras básicas de voo pelo piloto”.As conclusões do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) foram agora conhecidas, quase sete anos após o desastre.