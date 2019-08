Traficante inglês assassinado e queimado em Pedrógão Grande

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Joel Eldridge, de 30 anos, tinha chegado a Portugal, mais concretamente à Sertã, em janeiro do ano passado. À família falou de negócios de construção civil, disse que ia ajudar a reconstruir uma casa. Admitia depois radicar-se no nosso país.Deixou de comunicar a 7 de julho do ano passado. Não usou as contas bancárias, nunca mais atendeu o telefone, apagou as redes sociais.< br />