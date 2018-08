Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglês que matou mãe em Lagoa já tinha atacado homem

Cortou o pescoço à progenitora com faca, depois de discussão na casa onde viviam, em Lagoa.

Por João Mira Godinho e Tiago Griff | 08:38

Louis, o inglês, de 28 anos, que degolou a mãe, na tarde de sábado, em Lagoa, já tinha esfaqueado um outro inglês, há cerca de seis anos. Diagnosticado como maníaco-depressivo, o homem já tinha sido várias vezes internado, mas acabou sempre por receber alta.



Nesse primeiro crime, em 2012, Louis, que vivia com a mãe numa propriedade no sítio da Caramujeira, Lagoa, atacou um homem que estava a arrendar um quarto na habitação. A vítima teve ser hospitalizada em Portimão, com ferimentos graves no torso, mas sobreviveu.



Segundo os vizinhos, as crises de descompensação de Louis eram regulares, tal como as discussões com a mãe, Christine, de 68. A mulher "parecia ter 90 anos", dizem ainda os vizinhos, "andava sempre muito lentamente e curvada".



No sábado, o inglês terá sofrido nova crise e a discussão começou logo pela manhã. A GNR foi chamada à casa por volta da hora do almoço e, como Louis pareceu estar mais calmo, os militares abandonaram o local.

Pouco tempo depois, a discussão recomeçou e o inglês cortou o pescoço à mãe. O corpo viria a ser descoberto por um vizinho, no terreno junto à casa. As autoridades foram alertadas e Louis foi detido.



PORMENORES

Aparentava normalidade

Os vizinhos dizem que Louis não dava sinais de ser violento e falava a todos com simpatia. Sem profissão conhecida, era visto a passear os cães, a tocar viola e por vezes ia pescar.



Viviam só os dois

Mãe e filho viviam sozinho na casa dentro da propriedade, em Lagoa, que a família comprou há 18 anos. O pai deixou a família e regressou a Inglaterra.



Proibia contactos

Quando discutia com a mãe, Louis proibia Christine de contactar os vizinhos. A família é descrita como "reservada".