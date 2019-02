Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglesa violada no Algarve critica justiça portuguesa

Violador confessou crime e foi condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa.

Por João Mira Godinho | 08:58

Em 2017, Kate Juby, 24 anos, foi violada, em Aljezur, pelo condutor de um reboque que lhe deu boleia. Agora, a inglesa deu uma entrevista à imprensa britânica, em que diz que optou por se identificar e falar para que "nenhuma outra mulher passe pela mesma experiência às mãos da justiça portuguesa".



O violador, Tiago Sousa, de 33 anos, foi condenado, em outubro de 2018, no Tribunal de Lagos, a uma pena suspensa de quatro anos e seis meses, depois de confessar o crime. Kate diz que ver o homem sair do tribunal, em liberdade, "de braço com a mulher", foi o insulto final.



A violação ocorreu a 14 de abril de 2017. Kate ia para o Aeroporto de Faro, onde tinha voo de regresso ao Reino Unido, depois de ter ido a um festival de música em Aljezur. Tiago deu-lhe boleia mas fez um desvio e, num local isolado, violou-a, forçando-a a ter sexo anal e vaginal, em cima da plataforma do reboque.



Após fugir e pedir ajuda, Kate conta que, no hospital, os médicos lhe ordenaram que parasse de chorar, e deram-lhe medicamentos sem dizerem o que era. Na Judiciária, onde prestou declarações durante sete horas, relata que apenas lhe ofereceram um copo com água.



A jovem promete recorrer da sentença aplicada.



PORMENORES

Sequelas psicológicas

Após voltar a casa, em Suffolk, Kate conta que passou uma semana na cama e sofreu pesadelos. Deixou a universidade e passou a sair de casa só acompanhada por três pessoas.



Doou indemnização

O violador foi ainda condenado a pagar cerca de 2 mil euros de indemnização à jovem, que esta doou à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.



MP pediu pena suspensa

Foi o próprio Ministério Público que pediu pena suspensa, depois do homem confessar o crime e mostra-se arrependido.