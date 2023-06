Iniciativa 'Verão Seguro' implementada pela primeira vez no Porto

A iniciativa 'Verão Seguro', esta sexta-feira apresentada e que engloba "múltiplas dimensões da segurança", vai ser implementada este ano pela primeira vez no Porto e vai envolver um trabalho de parceria entre a PSP e a GNR.

Aquela iniciativa, dada agora a conhecer no Porto e que anualmente se realiza apenas no Algarve, é, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), um instrumento desenhado anualmente e adaptado às circunstâncias específicas do tempo e do território, que contempla o policiamento, prevenção e combate aos incêndios, controlo da fronteira aérea e segurança rodoviária.

Em 2023, uma das novidades do 'Verão Seguro' é o protocolo de cooperação operacional entre a PSP e a GNR, que entrou na quinta-feira em vigor e durará até 15 de setembro, que prevê o "emprego de valências de policiamento de proximidade e visibilidade" daquelas duas forças.

Segundo o MAI, aquele protocolo "contribuir para uma melhor e maior segurança dos cidadãos, incrementando os níveis de eficácia e de eficiência da sua atividade, com o melhor aproveitamento dos recursos do Estado em matéria de segurança pública".

Desta forma, a GNR poderá atuar em áreas atribuídas à PSP, e vice-versa, sob a direção operacional da força territorialmente competente e quando por ela for solicitado.

No que toca à aplicação na região Norte, o 'Verão Seguro' vai incidir na Área Metropolitana do Porto, que integra 17 municípios, e prevê, entre outras valências, o reforço de equipas de policiamento de visibilidade para "potenciar a proximidade com a população", o reforço de policiamento nas zonas turísticas, policiamento preventivo, nomeadamente nas áreas de diversão noturna, policiamento direcionado para as zonas balneares e o reforço operacional no controlo e registo de entrada em território nacional.

A cooperação internacional com outras forças policiais é também integrada, nomeadamente com o intercâmbio com polícias estrangeiras, a começar com a Polícia Nacional de Espanha de 27 de julho a 08 de agosto.