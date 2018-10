Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquilino atinge senhorio a tiro em Lisboa

Homem disparou dentro de casa à frente de mulher e filhos.

Por João Carlos Rodrigues | 11:07

Um desentendimento entre o proprietário e o inquilino de uma casa na Charneca, junto ao aeroporto de Lisboa, terminou com dois homens baleados, um dos quais o senhorio, e o agressor detido por tentativa de homicídio depois de disparar à frente da mulher e dos filhos.



De acordo com fonte oficial da PSP de Lisboa, o caso ocorreu pelas 22h45. O alerta dava conta de um tiroteio com duas pessoas baleadas no interior de uma habitação. Quando várias patrulhas chegaram ao local, a família do atirador, bem como as próprias vítimas, informaram que o homem se tinha barricado dentro de casa e estaria armado com um revólver.



A PSP fez um perímetro de segurança e tomou a casa de assalto, apanhando o homem no interior de um dos quartos. Em cima da mesa de cabeceira tinha dois invólucros, mas a arma não foi logo encontrada.



Já sob controlo da PSP, o suspeito assumiu a autoria dos disparos e indicou que tinha atirado o revólver pela janela. A arma foi encontrada nas imediações do edifício após buscas na zona. No interior da habitação foi ainda encontrada uma arma de ar comprimido e respetivas munições.



Perante os indícios recolhidos, os relatos das testemunhas - incluindo filhos e mulher -, bem como das vítimas, a PSP não teve dúvidas e deteve o homem, em flagrante delito, por tentativa de homicídio. Será esta segunda-feira presente a tribunal. As vítimas tiveram de receber tratamento médico no Hospital de Santa Maria, mas estão fora de perigo.