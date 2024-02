Inquirição do empresário Avelino Farinha prossegue à tarde e deve terminar ainda hoje

O interrogatório do empresário madeirense Avelino Farinha vai prosseguir esta segunda-feira à tarde, após ter sido retomado de manhã, e o advogado Raul Soares da Veiga prevê que a inquirição termine ainda esta segunda-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal.

À saída do tribunal em Lisboa, no intervalo para almoço, Soares da Veiga referiu aos jornalistas que o interrogatório de Avelino Farinha, líder do grupo AFA, decorre "com normalidade".

Questionado sobre se é previsível que o interrogatório do ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, se inicie ainda esta segiunda-feira, Soares da Veiga não quis fazer previsões, limitando-se a dizer que "tudo é possível".

Paulo Sá e Cunha, advogado de Pedro Calado, abandonou o tribunal sem prestar declarações.

De manhã, à entrada para mais uma sessão de interrogatório de Avelino Farinha, o advogado Soares da Veiga salientou que o seu constituinte estava "desejoso de esclarecer tudo" sobre as suspeitas de corrupção, considerando que não há justificação para que o Ministério Público venha a pedir a medida de prisão preventiva para o empresário.

A 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido e anunciou a renúncia ao cargo dois dias depois.

Na sequência das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.