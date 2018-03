Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspeção a motos custa 12,74 euros

Governo lançou programa para combater sinistralidade.

Por Miguel Curado | 08:27

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) diz-se preparado para avançar com as inspeções periódicas aos motociclos ordenadas pelo Ministério da Administração Interna (MAI). Caso a medida se concretize, já tem até um preço: 12,74 euros por moto, metade do valor dos automóveis (25,27 euros).



"Estamos em condições de avançar com os procedimentos. Estamos preparados", disse o presidente do IMT, Eduardo Feio, questionado numa comissão parlamentar.



Recorde-se que em janeiro, o titular do MAI, Eduardo Cabrita, anunciou que estas inspeções iriam avançar no primeiro semestre deste ano, como resposta ao aumento das mortes de motards nas estradas em 2017 – no ano passado 125 pessoas perderam a vida, mais 60% face aos 78 óbitos de 2016.



A medida já foi alvo de um protesto nacional. Eduardo Feio diz "não comentar decisões políticas", acrescentando que o preço para as inspeções (12,74 euros por moto), "está em linha com o que se pratica na Europa".



Nos Açores já existem inspeções para veículos de duas rodas.