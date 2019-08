Inspeção investiga viagens dos militares

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Inspeção-Geral de Defesa Nacional (IGDN) passou a pente fino todas as viagens e dormidas que os militares das Forças Armadas e os responsáveis dos Serviços Centrais do Ministério da Defesa fizeram entre 2015 e 2018.A investigação abrangeu também as ajudas de custo pagas a essas pessoas, no âmbito das deslocações em trabalho. Entre viagens, estadas e ajudas de custo, a IGDN analisou uma despesa total ... < br />