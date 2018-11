Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor da PJ denuncia colegas por inação contra um superior

Ricardo Macedo apanhado em escutas que comprovavam o seu envolvimento num esquema com traficantes.

Por João Carlos Rodrigues | 08:40

Um inspetor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária denunciou esta terça-feira em tribunal colegas do combate ao tráfico de droga por nada terem feito depois de apanharem um superior hierárquicos – o inspetor-chefe Ricardo Macedo – em escutas que comprovavam o seu envolvimento num esquema com traficantes.



Só quando chegou a denúncia escrita à PJ é que foi iniciada a investigação, que acabou por comprovar as suspeitas e levou à detenção de Ricardo Macedo e do ex-coordenador Dias Santos por corrupção.