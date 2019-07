Inspetores da Polícia Judiciária revoltados com salários baixos

Os inspetores da Polícia Judiciária (PJ), cujo papel é fundamental no combate à corrupção, estão insatisfeitos com os salários-base propostos no novo estatuto da carreira profissional, que o Governo poderá aprovar em Conselho de Ministros na próxima quinta-feira. Ao que oapurou, uma das remunerações que está a merecer críticas dos inspetores da PJ é a hipótese de, quando atingirem o 7º escalão da carreira, ficarem a ganhar menos 200 euros por mês do que os especialistas, apesar da diferença entre as duas carreiras.O Governo já apresentou à Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC) três propostas de estatuto, sem que tenha havido alterações do valor do ordenado-base. Para os inspetores da PJ, segundo fonte conhecedora da situação, é essencial que o Governo apresente uma proposta com medidas para valorizar a carreira profissional dos inspetores da PJ.Dada a subida da despesa com o aumento dos ordenados, a decisão final irá depender de António Costa, primeiro-ministro, e Mário Centeno, ministro das Finanças. Se o Governo não valorizar a proposta, os inspetores da PJ poderão prolongar a greve ao trabalho extraordinário, que está agendada para 2 de agosto.Questionado esta segunda-feira sobre se o novo estatuto dos inspetores da PJ vai a Conselho de Ministros na quinta-feira e se foram feitas alterações à proposta, o Ministério da Justiça, até ao fecho desta edição, não respondeu. Contactada, a ASFIC não fez comentários.