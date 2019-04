Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária já tem 120 novos inspetores

Cerimónia foi presidida por António Costa, determinado "em valorizar o pessoal da investigação criminal".

Por J.T. | 08:43

A PJ tem desde esta terça-feira 120 novos inspetores estagiários, que receberam os crachás.



Isto no mesmo dia em que outros 40 iniciaram o curso e foi anunciado um novo procedimento concursal para mais 100. Ao todo 260 elementos, o que constitui atualmente um quarto do efetivo de inspetores.



A cerimónia foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, determinado "em valorizar o pessoal da investigação criminal".



"No último Conselho de Ministros foi apreciado o novo estatuto profissional, para que haja uma negociação sindical. Esperamos aprovar em breve".



Já a ministra da Justiça ressalvou o investimento de oito milhões de euros no ano passado, afirmando que a frota automóvel da PJ vai ser melhorada e que haverá melhorias tecnológicas e nas infraestruturas.



O diretor nacional, Luís Neves, emocionou-se na cerimónia de entrega de crachás aos novos inspetores. Levou ainda os dois governantes a visitar o Laboratório de Polícia Científica, a carreira de tiro e a sala de situação da Judiciária.