A nova direção do sindicato que representa a maioria dos inspetores do SEF tem como prioridade, até à extinção do serviço de segurança, a regulamentação da divisão das tarefas policiais pela PSP, GNR e PJ. Rui Paiva tomou posse sexta-feira como presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço e Estrangeiros e Fronteiras, mas o seu mandato deverá terminar a 29 de outubro, data em que entrará em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo que vai suceder ao SEF.