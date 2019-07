Instituto Universitário Militar mais perto de formar doutores

É uma aspiração antiga do Instituto Universitário Militar (IUM), onde são dados, entre outros, os cursos para oficiais superiores e oficiais generais das Forças Armadas e GNR, e ao final de quatro anos a ‘marcar passo’ teve este mês um avanço.Foi nomeada nova Comissão de Avaliação Externa para a acreditação do pedido de Doutoramento em Ciências Militares, que o porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas afirma ser uma ferramenta fundamental para "desenvolver competências para analisar criticamente, avaliar, sintetizar e conceber, de forma autónoma, ideias inovadoras" na área da Defesa e Segurança.O processo interno de preparação da candidatura arrancou em fevereiro de 2015, envolvendo "uma comissão especializada, composta por elementos dos ramos das Forças Armadas e da GNR, bem como do IUM", diz o comandante Pedro Serafim. Com parecer positivo das chefias, foi apresentado um "pedido de acreditação inicial em 2016 [outubro], que não foi aprovado".Essa decisão só chegou em abril de 2018, num relatório preliminar da Comissão de Avaliação Externa então presidida por Nuno Severiano Teixeira (antigo ministro da Defesa), que o IUM rebateu, sem sucesso, argumentando com a realidade em outros países e que a avaliação foi feita com requisitos que não existiam em 2016 quando o doutoramento foi submetido.Em julho de 2018 recebeu a nega final, mas pediu recomendações para nova candidatura, apresentada em setembro. Só agora, 9 meses depois, foi criada nova Comissão de Avaliação Externa.IUM está na dependência direta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), cujo porta-voz disse aoque "o processo deverá ser retomado com a Comissão de Avaliação Externa nomeada no principio de julho".O doutoramento será "um catalisador da investigação e da inovação", em cooperação com instituições nacionais e internacionais, e assegurar a "plena integração do IUM no sistema de ensino superior".O doutoramento em Ciências Militares visa, de acordo com o comandante Pedro Serafim, contribuir "para solucionar problemas complexos" nomeadamente: "causas, formas e efeitos das crises e conflitos armados; planeamento e gestão do emprego de capacidades das Forças Armadas e GNR em crises, conflitualidade armada e segurança interna; conhecimentos associados à ciberdefesa e tecnologias; e análise do comportamento humano do comandante".apurou junto de fonte da Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que a nova Comissão de Avaliação Externa é presidida por Laura Ferreira-Pereira, catedrática.O doutoramento vai destinar-se a mestres na área das Ciências Militares, mestres com currículo relevante na área e licenciados pré-bolonha com currículo relevante reconhecido pelo IUM.O IUM é dirigido pelo tenente-general Manuel Fernando Rafael Martins (Força Aérea). O EMFGA refere que ainda não foram determinados os custos para os alunos do doutoramento.